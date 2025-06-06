«Столько слез и отчаяния»: обманутая невестка Валерии поделилась бедой

Недавно родившая Лиана Шульгина призналась, что мошенники довели ее до слез. Невестка Валерии рассказала об инциденте в соцсети.

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Лиана Шульгина повелась на уловку мошенников, в результате чего едва не лишилась личного блога. Она поверила предложению «рекламного агента» и перешла по ссылке, после чего потеряла доступ в соцсеть, а ее ник был выставлен на продажу. По словам Лианы, послеродовое состояние усилило волнения: она пролила много слез и не спала несколько ночей.

«Пыталась работать, отвлекаться, но к вечеру сильно накрывало (сюда же нестабильный гормональный фон). Столько слез, бессонных ночей и отчаяния… Думала, что потеряла то, что создавала упорным трудом навсегда», — пожаловалась звездная мама.

Лиана призналась, что разочарована в своем поступке и не понимает, как могла «купиться на дешевый развод». Все эти дни Шульгина винила себя.

Кроме того, ситуация со взломом аккаунта повлияла на обстановку в доме. Из-за стресса Лиане было тяжело ухаживать за новорожденным сыном.

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