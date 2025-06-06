Шаляпин стал отцом

Певец Прохор Шаляпин прокомментировал новости об отцовстве. В интервью Starhit он рассказал, что выступил донором спермы для неизвестной женщины, однако не может раскрывать подробности из-за законов.

Шаляпин дал интервью в честь своего участия в шоу «Пятеро на одного» на телеканале «Россия». Он назвал передачу чудесным времяпровождением в замечательной компании и отметил, что Александр Пушной в очередной раз удивил его своей эрудицией.

«Всегда чувствую себя в этой компании немного сыном полка. Но мы уже привыкли друг к другу, я не обижаюсь на шутки в свой адрес, наоборот, мне даже нравится, когда ребята шутят. Конечно, я ко всем хорошо и с огромным уважением отношусь», — сказал Шаляпин.

Отвечая на вопрос о своей личной жизни, певец заметил, что на сегодняшний день его сердце «закрыто» и он больше не хочет публичности в плане личной жизни. При этом он высказался о своем недавнем намеке на то, что стал отцом.

«Я физиологически стал папой, просто поучаствовал как донор… И у меня есть сведения, что все хорошо. Никаких подробностей распространять не могу, потому что это запрещено законом», — сказал он.

Шаляпин также признался, что продолжает общаться с родными своей супруги Татьяны Дэвис, умершей от коронавируса. По его словам, они продолжают переживать боль из-за потери дочери и живут «достаточно скромно и сдержанно».

Отдельно музыкант ответил на вопрос о том, каким бы он был семьянином. Шаляпин признался, что он не очень ответственный человек и ненавидит строить планы, однако добрый и сделал бы все, чтобы баловать своих детей.