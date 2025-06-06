Вдова солиста «На-На» рассказала о жизни без мужа

Вдова бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина Марина рассказала о жизни без мужа.

Ее слова приводит издание Woman.ru.

«Мы живем, как будто он в гастрольном туре. Нет осознания, что его нет. Самое трудное — даты. Мой день рождения, 8 Марта, годовщины. Они будто триггеры», — поделилась Левкина.

Она также вспомнила, как заранее купила подарок артисту на Новый год.

«А потом он ушел, и я наткнулась на этот шарф. Он остался символом неподаренного подарка», — добавила она.

Ранее Марина Левкина раскрыла свою реакцию на новость о том, что мужа не стало. Женщина рассказала, что все произошло внезапно, и о трагедии она узнала по телефону.

Звезда группы «На-На» ушел из жизни 17 ноября 2024 года после продолжительной болезни.