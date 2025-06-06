СМИ узнали о долге Митрошиной в 183 млн рублей

Задолженность блогера Александры Митрошиной перед налоговой составила 183 млн рублей. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что точная сумма долга — 183 456 263,01 рубля. 7 марта в аэропорту Сочи была задержана Александра Митрошина, которая прибыла из Дубая. Ей было предъявлено обвинение в отмывании денежных средств в размере 127 миллионов рублей.

В марте седьмого числа сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, пункт «б», в отношении Митрошиной. Согласно версии следствия, у девушки была задолженность перед налоговой службой.

В 2021 году она приобрела элитную квартиру в центре Москвы на улице Большая Дмитровка, чтобы скрыть факт задолженности и придать ей законный вид. Однако адвокат Митрошиной заявил, что в 2023 году она полностью погасила задолженность перед налоговой службой и в настоящее время не имеет долгов перед Федеральной налоговой службой.

В 2021 году блогер не смогла выплатить Федеральной налоговой службе более 214 миллионов рублей, включая штрафы, следует из данных из картотеки Арбитражного суда города Москвы. В марте 2022 года Митрошина признала свою вину в деле о легализации доходов, полученных незаконным путем, и была отправлена под домашний арест.

Впоследствии, 23 апреля, в отношении Митрошиной была продлена мера пресечения в виде домашнего ареста до 24 июня текущего года по делу о легализации денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.