«Пошел на поводу у эмоций»: Толмацкий сожалеет, что не помирился с Децлом

65-летний продюсер Александр Толмацкий сожалеет, что не успел пообщаться со своим сыном Кириллом Толмацким (более известен как Децл) перед его смертью. Об этом он сказал в интервью «Леди Mail».

Напомним, что Децл внезапно скончался 3 февраля 2019 года в Ижевске. Причиной кончины 35-летнего музыканта стала остановка сердца на фоне заболевания сердечно-сосудистой системы. Толмацкий признался, что к тому моменту не разговаривал с сыном два года. Он уверен, что сегодня бы общался с Кириллом.

«Я жалею, что в какой-то момент пошел на поводу у эмоций. Кирилл не очень правильно себя повел, позволил себе некрасиво выразиться в адрес своих брата и сестры, моих детей. И я подумал, что, если он так настроен, видимо, пока надо прекратить общение с ним», — сказал продюсер, отметив, что к моменту смерти музыканта все шло к налаживанию контакта.

Он подчеркнул, что сожалеет об упущенном времени и сейчас понимает, что должен был сделать первый шаг к примирению с наследником.

Толмацкий также опроверг информацию, что Децл поссорился с ним, когда Александр ушел из семьи. Продюсер напомнил, что к моменту разрыва Кирилл был взрослым, а его новая жена Аня даже работала с ним — проводила фотосессии и ставила танцы.

«Люди привыкли читать желтую прессу и легко поддаваться обману — им нравится, когда есть кто-то, кого можно хаять. Если такие пишут у меня на странице или мне в личку, я их блокирую. Зачем мне такие тупые субъекты в поле моего зрения», — сказал Толмацкий.

С сыном Децла Антонием продюсер сейчас не общается. По мнению Толмацкого, парень повел себя крайне некрасиво, когда пришел на одно из интервью, приуроченное ко дню рождения рэпера, и стал говорить там гадости про дедушку.