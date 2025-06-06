«Горя вообще не было»: Цискаридзе — о смерти своей матери

Российский артист балета Николай Цискаридзе поделился своими переживаниями из-за смерти матери, Ламары Николаевны. В интервью YouTube-каналу FAMETIME.TV он признался, что родительница готовила его к своему уходу.

Ламара Николаевна скончалась в 1994 году, спустя несколько лет после тяжело перенесенного инсульта. По словам Цискаридзе, для него это не стало мощным ударом.

«Горя вообще не было никакого… Мама меня готовила к тому, что рано уйдет», — сказал он.

Артист признался, что периодически мать приходит ему во снах — примерно раз в 10 лет. Сам Цискаридзе считает, что он не зацикливается на прошлом, однако ему очень жалко, что в живых нет ни его родных, ни педагогов.

«Я бы хотел что-то узнать, потому что уже вырос, уже могу их послушать. Я все время бежал, было не до них. Они мне что-то рассказывали. Я отвечал: "Ну, потом расскажешь". А потом не случилось», — откровенничает он.

Артист балета также признался, что ему непросто дался период, когда мама пыталась восстановиться от инсульта. Цискаридзе был один и без поддержки ухаживал за Ламарой Николаевной.