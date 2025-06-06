Телеведущая Тодоренко рассекретила третью беременность

Телеведущая Регина Тодоренко подтвердила третью беременность на свадьбе Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Об этом сообщает StarHit.

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Весной 2025 года певица Валерия проговорилась о третьей беременности Регины. Тогда телеведущая с иронией отреагировала на заголовки СМИ, опубликовав ролик с Владимиром Жириновским, где тот говорил: «Вы здесь помолчите! Кто-то что-то видел?». Теперь в Сети появилось видео, подтверждающее положение Тодоренко.

На второй свадьбе Натальи и Владимира телеведущая появилась в белом платье, подчеркнувшим округлившийся живот. Судя по кадрам, Регина находится не на первых сроках беременности.

На данных момент Тодоренко не комментировала опубликованный ролик.