Суд взыскал с сына Алибасова задолженность по налогам по иску ИФНС

Мировой суд в Москве взыскал с Бари Алибасова-младшего, сына продюсера Бари Алибасова, задолженность по налогам и сборам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные учреждения.

Отмечается, что иск к Алибасову-младшему подала инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Москве.

«Удовлетворено исковое заявление», - указали в суде.

Решение инстанции уже вступило в силу. Сумма задолженности не называется. Ранее столичный Пресненский суд не удовлетворил иск Бари Алибасова-старшего против магазина оргтехники из-за дорогостоящего ноутбука, который не работал надлежащим образом, напоминает 360.ru.