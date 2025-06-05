Галустян впервые вышел в свет после новостей о разводе

Актер Михаил Галустян впервые вышел в свет после сообщений о разводе. Кадры с ним опубликовал StarHit.

Отмечается, что Галустян посетил вместе с дочерью премьеру фильма «Артек. Сквозь столетия» в московском кинотеатре «Октябрь».

«Спасибо большое, стесняете меня камерами», — сказал актер.

Затем у него спросили, как он снимается в кино, если стесняется камер. Галустян ответил, что там «другие камеры». До начала фильма зрители еще несколько минут фотографировали актера.

Напомним, что о разводе Галустяна с супругой Викторией стало известно в апреле 2025 года. Пара была вместе почти 18 лет.