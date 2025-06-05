Показ фильма с Ургантом потребовали отменить

Общественное движение «Зов народа» призвало отменить показ ленты «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли. Об этом пишет «Абзац».

Премьера картины должна состояться в рамках Международного фестиваля «Литература и кино» в Гатчине. Общественники попросили отменить показ фильма, который вышел еще в 2024 году, и раскритиковали его создателей. В частности речь идет о режиссере Николае Солодникове, супруге интервьюера Екатерины Гордеевой (признана Минюстом РФ иностранным агентом), который не раз критически высказывался о специальной военной операции (СВО). Также представители движения упомянули продюсера картины Александра Сокурова, отметив его «антироссийскую позицию».

«В фильме принял участие Иван Ургант, который публично осудил СВО в социальных сетях, хотя впоследствии и удалил свой пост», — также сказано в обращении активистов.

В мае 2024-го сообщалось, что фильму «Во сне ты горько плакал» отказали в прокатном удостоверении в России. Об этом рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, также указав на антироссийскую позицию авторов картины.