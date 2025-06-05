Познер отказался называть Патрики элитным районом

Журналист и телеведущий Владимир Познер не считает район Патриарших прудов (Патриков) элитным. Это просто тусовочный район Москвы, отметил он в разговоре с НСН.

«Мне не кажется, что жители Патриарших прудов существуют в каком-то другом мире, я сам живу в этом районе», — заметил журналист. В столице, по его словам, есть районы гораздо более элитные.

Патрики — это просто часть Москвы, причем долгое время она была совсем не престижной, напомнил Познер. В последние годы в этом районе открылось много ресторанов, благодаря чему он стал привлекательным, там стала концентрироваться молодежь. Но навсегда такое положение дел вряд ли сохранится, и через какое-то время ситуация наверняка изменится, считает телеведущий.

Свой комментарий журналист озвучил в рамках обсуждения фильма «Беспринципные в Питере», в одном из сюжетов которого снялся сам. В нем, в частности, раскрывается тема обеспеченных москвичей, проживающих на Патриках.

Ранее побывавшая в русском районе Майями россиянка сравнила его с Патриками из-за «обилия понтов». В Санни-Айлс-Бич, по ее словам, много ресторанов с русскими названиями, такими как «Калинка» и «Матрешка», а также магазинов с продуктами из России. Квартирами в этом районе владеют многие отечественные звезды, там повсюду слышна русская речь и громко играет музыка из машин, перечислила москвичка.