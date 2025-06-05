Суд утвердил взыскание 13 тысяч евро с бывшей компании Ивлеевой

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил взыскание ООО "Вильд Россия" на сумму 13 тысяч евро с бывшей компании блогера Анастасии Ивлеевой ООО "Коленки пчелы" из-за отказа принять поставку ароматизаторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы инстанции.

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Суд оставил без удовлетворения апелляцию ответчика на решение, принятое арбитражным судом Москвы в феврале. Согласно условиям договора истца и компании Ивлеевой, в 2023 году "Вильд Россия" поставила ответчику 290 килограммов пищевого ароматизатора "Шампанское", который должен был использоваться при производстве энергетических напитков "Чича бум "Ананасовая катана в брызгах шампанского" и "Чича бум "Драконий Киви в плену у ледяной Фейхоа".

Большую часть поставки, 230 килограммов, "Коленки пчелы" не приняла. После этого истец пытался перепродать товар, однако не мог сделать этого в связи с тем, что компания блогера не забирала ароматизаторы, но и не отказывалась от них. Вследствие длительного хранения на складе "Вильд Россия" у продукта истек срок годности и компания была вынуждена утилизировать его, заявил истец.

В ходе судебного заседания ответчик отметил, что договор с поставщиком был для него невыгодным. "Коленки пчелы" была вынуждена заключить его, поскольку другой поставщик прекратил свою деятельность. Договор с "Вильд Россия" компания подписала, чтобы выполнить обязательства по поставке продукции торговым сетям, в том числе "Магниту".

Ранее транспортные компании подали иски суммой 2,5 миллиона рублей к "Коленки пчелы". ООО "Альянслогистик" выдвинуло самый крупный иск против компании на сумму более 1,7 миллиона рублей. Также ООО "Обоз Диджитал" и ООО "ТЛК Трансгрупп" подали иски на 443 тысячи и на 289 тысяч рублей.

При этом компания Ивлеевой и до этого участвовала в судебных разбирательствах. К примеру, по ее иску арбитражные суды трех инстанций взыскали более пяти миллионов рублей убытков с предприятия "Сила воина Евразия". Инстанции установили, что предприятие поставило более 87 тысяч банок с браком, которые должны были использоваться на производстве, однако их пришлось утилизировать.