Cколько 91-летний Познер заработает на свадьбе Деревянко

91-летний Владимир Познер может стать ведущим на свадьбе актера Павла Деревянко. Портал «Страсти» выяснил, что работа журналиста на мероприятии обойдется звезде кино в крупную сумму – примерно в 7 млн рублей. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

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В начале июня Познера заметили в Москве в компании Деревянко, из-за чего появились слухи, что телеведущего пригласили на торжество по случаю бракосочетания Павла. Причем, как предполагают в Сети, Владимир Владимирович будет не просто гостем, а ведущим праздника. Продюсер Сергей Дворцов отметил, что в 91 год журналист согласился бы на это только за большой гонорар.

«Он возьмет не меньше 7 млн рублей — это 100%. Он все-таки легендарный, много лет был ведущим рейтинговой программы на Первом канале», - заявил Дворцов.

Однако за эти деньги Познер вряд ли будет развлекать гостей и молодоженов весь праздник. Он отработает, вероятно, только 2 или 3 часа.

«В силу возраста, конечно, трудно вести все мероприятие. Но когда есть определенные суммы с несколькими нулями, на это закрываются глаза. Думаю, ему хорошо заплатят. Лев Валерьянович Лещенко у нас до сих пор дает концерты и старается какие-то мероприятия вести. Поэтому, думаю, Познер в 91 год банкет проведет, но не весь – часика 2-3», - поделился продюсер.

Ранее Владимир Познер отреагировал на решение Минюста не признавать Ивана Урганта иноагентом.