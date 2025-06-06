Деревянко проговорился о проблемах в отношениях накануне свадьбы

Павел Деревянко признался, что сыграет свадьбу в августе в сибирском стиле. Его слова приводит Super.ru.

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На днях прошла церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Павел Деревянко с Зоей Фуць. Выйдя на красную дорожку, актер, с разрешения возлюбленной, рассекретил подробности предстоящей свадьбы. Как выяснилось, торжество состоится уже в августе.

«08.08.2025. Вот такая у нас космическая дата. Тематика какая у нас? Сибирский стиль», — высказался артист.

Также Павел проговорился о волнениях избранницы. По его словам, Зоя стесняется, что выше своего жениха. Однако сам актер не видит в этом проблем.

«Она почему-то всегда стесняется, что выше меня, а мне нравится», — резюмировал он.

Ранее актер Павел Деревянко предложил Владимиру Познеру стать ведущим его свадьбы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ксения Бородина объяснила, почему на свадьбе с Николаем Сердюковым не было дочек.