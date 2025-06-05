58-летняя Холли Берри дала понять, что скоро выйдет замуж в четвертый раз

58-летняя Холли Берри поделилась радостной новостью о своей помолвке с 55-летним возлюбленным Ваном Хантом. В эфире популярного шоу Today show актриса рассказала, что предложение было сделано весьма романтично — Ван встал на колено. Однако дата свадьбы пока не назначена.

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«Предложение до сих пор не принято. Оно просто витает в воздухе», — с улыбкой отметил жених голливудской звезды.

Холли объяснила свои сомнения относительно брака прошлыми неудачами в личной жизни. Актриса была замужем три раза, а её избранник Ван — один раз. Сейчас они не считают, что официальный брак необходим им для подтверждения их любви. Несмотря на то, что Холли не спешит оформлять отношения с женихом, он уверена, что именно он — тот самый, единственный и неповторимый, и что именно за него она и должна была выйти замуж.

У Холли Берри есть двое детей: 17-летняя дочь Нала от бывшего мужа Габриэля Обри и 11-летний сын Масео от актёра Оливье Мартинеса, с которым она состояла в браке с 2013 по 2016 год. До этого актриса была замужем за бейсболистом Дэвидом Джастисом, а ранее — за музыкантом Эриком Бенетом.