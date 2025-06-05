«Покупают друг другу квартиры»: Гогунский рассказал о жизни дочери и бывшей супруги

Актер Виталий Гогунский рассказал о своих отношениях со знаменитой дочерью Миланой Стар (настоящая фамилия — Маирко). В интервью «Леди Mail» он признался, что почти не общается с девочкой, но не по своей инициативе.

Недавно СМИ сообщили, что мама Миланы Ирина Маирко подарила подростку на 15-летие квартиру в Москве. Гогунский отметил, что его ребенок и мать живут в «отличных условиях» и «покупают друг другу квартиры».

«Не буду скрывать, я к этому тоже руку приложил. Ну и здорово! Была возможность — помог. Кому еще помогать, если не дочери», — высказался 46-летний актер.

При этом Гогунский лишен возможности общаться с наследницей. Он платит алименты, подписывает необходимые документы, однако «дверь перед ним закрыта». Артист подчеркнул, что это не его инициатива — он всегда открыт к общению с ребенком.

Напомним, что брак Гогунского и Маирко так и не был зарегистрирован. Через некоторое время после рождения Миланы пара рассталась, и артист в 2013 году женился на Анне Жюсталь, с которой прожил в браке два года. После этого отношения Маирко и Гогунского возобновились — они поженились в 2017 году, однако в 2019 году снова расстались.