Юрий Торсуев рассказал, на каком фронте он с братом-близнецом ведет борьбу в Донбассе

Актеры-близнецы Владимир и Юрий Торсуевы, сыгравшие главные роли в фильме «Приключения Электроника», только что вернулись из своей очередной поездки на Донбасс. Как сообщает «РГ», Юрий рассказал, что они с братом в действительности участвуют в СВО, но на информационном фронте.

Накануне в соцсетях распространился ролик, на котором Юрий в интервью Донецкому телевидению заявил, что с братом являются генерал-майорами казачьих войск и выполняют задачи на спецоперации. Оказалось, что информацию неверно интерпретировали. Торсуев прокомментировал ситуацию и уточнил, что чин они получили от Великого Братства Казачьих войск — они родовые донские казаки.

«Что касается участия в СВО, то мои слова сначала были вырезаны из контекста всего интервью, а уже потом были неправильно пересказаны. Да, мы воюем, но на информационном и культурном фронте, а наше оружие – микрофон», — объяснил он.

Также в Сети сделала много шума публикация фотографии Юрия, на которой он запечатлен в форме цвета хаки с автоматом в руках. По словам Торсуева, это лишь кадр из сериала «Ополченский романс». Он признался, что подсмотрел этот образ на Донбассе, который посещает с 2014 года. После начала спецоперации поездки стали более частыми и насыщенными — сейчас актеры бывают в новых регионах России раз в месяц.