Кристина Орбакайте воссоединилась с дочерью в США после гастролей. В запрещённой соцсети певица опубликовала видео с 13-летней Клавдией и супругом.

© Соцсети

«Ну что, вернулись твои родители? Теперь ждём каникул», — обратилась она к девочке на ролике.

Судя по видео, всё семейство счастливо снова быть вместе.

Ранее стало известно, что Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию. Более того, сообщалось, что у певицы могут отобрать её квартиру в Юрмале. Позднее появилась информация, что решить проблемы с запретом на въезд Орбакайте удастся благодаря её матери Алле Пугачёвой. Не так давно Кристина призналась в чувствах жителям Латвии.