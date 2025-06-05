«Развелись формально»: мама Реввы высказалась о бывшей жене Галустяна

Мама Александра Реввы Любовь Николаевна рассказала новые детали развода друга ее сына, комика Михаила Галустяна. Как сообщает Starhit, она подчеркнула, что юморист и его бывшая супруга Виктория не имеют претензий друг к другу после расставания.

Ревва не исключает, что пара «развелась формально» — чтобы распределить деньги. При этом Вика Галустян все равно является очень богатая женщина. Михаил обеспечивает всю семью «по полной программе».

«Это я до сих пор живу в однушке, а Галустян своей маме построил трехэтажный дом в Сочи, квартиру большую купил и даже гостиницу ей подарил. Его жена и дети тоже не нуждаются, там очень богатая семья, от развода никто финансово не пострадал», — заявила Любовь Николаевна.

Напомним, что 45-летний Михаил и 39-летняя Виктория были женаты с 2007 года. В 2010 году у пары родилась дочь Эстелла, а в 2012 — Элина. 30 апреля Галустян сообщил, что они с супругой расстаются «с чувством благодарности за все».