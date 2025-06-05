«Девочка-ночь» 90-х: как сейчас выглядит Лада Дэнс

Лада Волкова родилась 16 сентября 1966 года в Калининграде. В юности будущая исполнительница была не очень общительной. Девушка любила проводить время в одиночестве возле Балтийского моря, писала стихи. В свободное от учебы время Лада посещала музыкальную школу, где научилась петь и играть на клавишных. После выпуска будущая звезда связала свою жизнь с музыкой. Она поступила в местное музыкальное училище и начала выступать в городских ресторанах и барах.

В 1988 году Лада познакомилась на фестивале эстрадной песни «Юрмала-88» с певицами Алиной Витебской и Светланой Лазаревой. Вскоре они собрали музыкальное трио «Женсовет» и отправились покорять Москву. Репертуар группы поднимал социальные темы, например, девушки пели о приеме стеклотары. Столичная публика отреагировала на творчество трио достаточно прохладно и вскоре коллектив распался.

Лада решила остаться в Москве и устроилась певицей в ресторан при гостинице «Можайская». Иногда Волкова подпевала на бэк-вокале у Филиппа Киркорова, с которым познакомилась в Одессе во время записи видеоклипа группы «Технология».

Прорыв в сольной карьере певицы произошел в 1992 году, когда ее продюсером стал клавишник «Технологии» Леонид Величковский. Вскоре Лада записала песню «Девочка-ночь», которая стала настоящим хитом тех лет. В 1993 году вышла дебютная пластинка артистки «Ночной альбом», которая разошлась миллионным тиражом. Лада Дэнс активно гастролировала до конца 1990-х годов, а затем внезапно для поклонников практически полностью свернула свои выступления.

В 2000-х певица пробовала себя в кино. Она сыграла одну из главных ролей в телесериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Также Ладу Дэнс можно было увидеть в различных музыкальных шоу на ТВ.

В 2019 и 2020 годах артистка неожиданно для поклонников выпустила треки «Нефть» и «Але, Алеша». Позже на вторую песню был снят видеоклип.

В 2023 году Лада Дэнс приняла участие в шоу «Маска» на канале НТВ в образе Пуделя и получила 3-е место.

Как сейчас выглядит исполнительница хита «Девочка-ночь» — в галерее «Рамблера».