Борисова назвала Дубцову «антигероем» после конфликта на шоу

Телеведущая Дана Борисова назвала Ирину Дубцову «антигероем» после конфликта на шоу. Дана прокомментировала скандал в соцсети.

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Ирина Дубцова и Дана Борисова стали участницами шоу «Сокровища императора». Во время съемок певица назвала Дану «наркоманкой», припомнив ей борьбу с зависимостью. По словам Борисовой, для нее это был «удар ниже пояса». Услышав оскорбление, она не могла успокоиться: ее поддерживала вся съемочная команда.

По мнению Даны, Ирина проявила себя не с лучшей стороны и стала «антигероем».

«Это был удар ниже пояса для меня. Когда наркоманкой назвали я не могла остановиться, у меня была такая истерика. Я отбежала плакала, ребята из-за кадра стали подходить меня обнимать. Нюша меня обняла. Я ревела минут двадцать, слезы не останавливались. Человек полностью себя показал — теперь она стала антигероем», — высказалась знаменитость.

Ранее Ольга Бузова возмутилась оскорблениями Ирины Дубцовой в адрес Даны Борисовой. Певица намекнула, что разочарована поведением коллеги. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Natan уличил Бузову в предвзятости из-за поддержки Борисовой, а не Дубцовой.