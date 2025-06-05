Звезда «Рабыни Изауры» приехала в Москву вместе с сыном

Актриса Луселия Сантус, исполнившая главную роль в сериале «Рабыня Изаура», приехала в Россию вместе с единственным сыном Педро Нешлингом. Как сообщает Telegram-канал «Звездная пыль», кадры с прогулки по центру Москвы они опубликовали в социальных сетях.

Напомним, что Сантус — уроженка Бразилии. Она родила Педро от бразильского дирижера Джона Нешлинга, с которым сейчас в разводе. 42-летний сын пошел по стопам матери — он успел сняться более чем в десятке телепроектов и шести фильмах.

Сантус стала популярна в СССР после проката сериала «Рабыня Изаура» по местному телевидению. Она знала о своей известности в РФ и долгие годы хотела посетить страну — сделать ей это удалось лишь в декабре 2018 года. Тогда Луселия признавалась, что была поражена красотой предновогоднего украшения столицы.