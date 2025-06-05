Дочь Виталия Гогунского Милана Стар улетела из России

Молодое поколение знает Милану Стар как популярную исполнительницу. Те, кто постарше, больше воспринимают ее как дочь Виталия Гогунского, культового Кузи из «Универа».

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Как бы то ни было, девочка к своим 15 годам достигла огромного карьерного и финансового успеха. Неудивительно, что Милана может себе позволить отдых за границей. Сегодня Стар опубликовала в личном блоге фото из Парижа. Певица позировала на фоне главной достопримечательности Франции — Эйфелевой башни. На девушке была черная кофта, очки и сумка кросс-боди. Она распустила волосы и подкрасила глаза и губы. Фото очаровало аудиторию Миланы.

«Афродита», «Ну что за принцесса», «Милусик, ты украшение нашего мира», — прокомментировали фолловеры.

Стар впервые вышла на сцену в возрасте четырех лет вместе с отцом в рамках популярного шоу. Они исполняли песню «Зеркала», которую в оригинале поют Григорий Лепс и Ани Лорак. Сейчас развитием карьеры Миланы занимается ее мама Ирина Маирко. Гогунский не принимает участия в жизни дочери, хотя, по его словам, он платит алименты и подписывает «важные документы».