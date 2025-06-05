СМИ раскрыли подробности о приданом нового мужа Бородиной

Из приданного у блогера Николая Сердюкова, жениха телеведущей Ксении Бородиной, только машиноместо в ЖК «Пресня сити». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сердюков и Бородина поженились 3 июня в Барвихе. Бородина вошла в брак с двумя квартирами общей стоимостью более 270 млн рублей, особняком в клубном поселке за 50 млн рублей и автопарком на сумму в 100 млн рублей. У Сердюкова из имущества только место на парковке площадью 11,2 квадратных метра. Машины при этом у блогера нет.

Сейчас мужчина работает на тещу — Инну Булатовну. Он занимает должность генерального директора в компании, созданной женщиной в мае 2025 года. Область деятельности фирмы — торговля парфюмом и косметикой.

Напомним, что для Бородиной это третий брак, а для Сердюкова – второй. Телеведущая воспитывает двух дочерей от прошлых отношений с предпринимателями Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым. У Сердюкова тоже есть дочь — Николь, от блогера Алины Акиловой.