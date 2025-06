Умер французский певец Фрэнки Джордан

3 июня скончался французский артист, выступавший как Фрэнки Джордан, - локальная звезда рок-н-ролла первой половины 1960-х.

© Michel Bourdais/wikipedia.org

Через месяц певцу могло бы исполниться 87 лет: Клод Бензакен (настоящее имя) родился в 1938 году в Алжире. Позже семья переехала в Касабланку, Марокко.

Увлекшись джазом и блюзом, Фрэнки играл на пианино в клубах. В 1960-м парень попался на глаза человеку с Decca Records, был подписан контракт, и Джордан выпустил свой первый сингл - с кавером на You Talk Too Much Джо Джонса. Трек стал одним из первых коммерчески успешных рок-н-ролльных релизов на французском языке. Далее - Dieu merci elle m'aime aussi, версия Hallelujah I Love Her So Рэя Чарльза.

В феврале 1961 года Фрэнки появился с Джонни Холлидеем на первом международном рок-н-ролльном фестивале, который состоялся в Париже. В том же году артист выпустил Panne d'essence, версию песни Флойда Робинсона Out of Gas - трек станет пиком карьеры певица.

Свой последний концерт артист дал в 1963-м, после чего оставил сцену и полвека работал стоматологом в Париже. Среди его пациентов было много звезд.

Как сообщает Le Parisien, ссылаясь на семью Джордана, причиной его смерти стал рак.