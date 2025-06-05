Свадьба в 19, съемки, резкое похудение: жизнь Марии Кончаловской

От Марии Кончаловской много ожидали с самого рождения — дочка режиссера и правнучка знаменитого поэта. Поэтому, когда девушка стала рисовать, пресса начала списывать все на гены. Тем не менее, неизвестно, хотела ли сама девушка сравнений со знаменитыми родственниками. Сегодня Марии исполняется 24 года, в честь чего Starhit вспомнил ее биографию.

Гиперактивный ребенок

Мария родилась 5 июня 2001 года в фактическом браке режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной. Артистка признавалась, что совсем не была готова к рождению ребенка, а весь период младенчества Маши провела на съемках. В результате у Толкалиной возникло чувство вины, что привело к дальнейшей гиперопеке.

Кончаловская росла гиперактивным ребенком, с синдромом дефицита внимания. Направить энергию в нужное русло удалось лишь с помощью рисования, которым Маша занимается с шести лет. В результате мама отдала ее в Клуб юных искусствоведов при Пушкинском музее. Кроме того, девочка училась играть на фортепиано и гитаре, а вот занятия балетом пришлось бросить в восемь лет — школьница спрыгнула с карниза третьего этажа загородного дома и получила компрессионный перелом позвоночника.

Пока Егор Кончаловский и Толкалина пропадали на работе, с Марией сидели бабушки. Мать режиссера умела превосходно рассказывать сказки и вкусно готовить. Сказочную атмосферу поддерживал и мужчина, который придумал для дочери драконов, живущих за холмом.

«Мы обороняли от них наш дом— когда наступала ночь, стреляли из волшебных эльфийских луков», — вспоминала Маша.

За детство Кончаловская сменила несколько школ. В учебном заведении на Гранатном переулке подростку было некомфортно — из-за стиля и полноты ее травили одноклассники. В 16 девушка начала худеть, изнуряя себя тренировками и диетами, а после поняла, что лучше привлечь специалиста. В результате на балу дебютанток Tatler в Маше едва узнали вчерашнего пухловатого подростка.

Определение пути

В старших классах художница думала о поступлении на факультет продюсерского дела. Мама же хотела, чтобы девушка поступила в Суриковскую академию. В результате самодостаточная Мария решила не идти в вуз сразу, а дать себе время. Полгода она прожила в Петербурге с возлюбленным, а после возвращения сдала ЕГЭ и поступила в Московский художественно-промышленный институт.

«Время в институте было невероятным! Я участвовала в модных показах со своими костюмами и декорациями, делала коллаборации с разными брендами, успела оформить детскую книгу по финскому эпосу "Калевала". Спасибо МХПИ», — подчеркивала Мария.

Кончаловская стала художником-орнаменталистом. В свои произведения она вложила волшебных существ, которые были в ее детстве. Девушка создавала коллекции одежды и украшений, презентовала первую персональную выставку в 21 год, а в минувшем мае представила работу «Рукописи» по мотивам «Мастера и Маргариты».

Казалось, что Мария нашла себя в изобразительном искусстве, однако с недавних пор девушку можно заметить и на экранах. В 2020 году Кончаловская снялась в эпизодической роли в «Ключ времени», в 2023 году — в «Большом доме», а после заявила о себе ролями Ольги в триллере «Маски» и Жени во втором сезоне «Обоюдного согласия» Валерии Гай Германики. Вместе с тем пока рано судить, станет ли артиста звездой кино, однако в производстве с ней находится по меньшей мере один проект.

Брак со взрослым мужчиной

Кончаловская всегда подчеркивала, что рано стала жить самостоятельно. Кроме того, родители не осуждали ее за личные решения. Однажды Кончаловский признался, что татуировки дочери ему не нравятся, однако главное — чтобы они нравились ей.

В мае 2018 года Мария случайно познакомилась с бизнесменом Никитой Кузьминым. Предприниматель работал в сфере IT и был на восемь лет старше. Смутило это правда не Кончаловскую, а ее отца. Вместе с тем в одном из интервью режиссер отмечал, что тоже был сильно старше Толкалиной, когда ее встретил.

Влюбленные встречались два года, прежде чем после очередного похода в магазин Маша пошутила о том, что им пора бы жениться. Буквально на следующее утро Никита сделал предложение. Свадьбу запланировали на лето 2020 года, однако в результате торжество перенесли на сентябрь из-за пандемии коронавируса.

Художница не раз отмечала, что Никита для нее — кармический партнер. В минувшем сентябре Кончаловская и Кузьмин отметили четвертую годовщину свадьбы. Мария признавалась, что в их отношениях до сих пор царит гармония, а супруг одобряет ее увлечение съемками в фильмах.