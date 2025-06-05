Продюсер назвал Земфиру* самой высокооплачиваемой артисткой-иноагентом

Земфира* — самая высокооплачиваемая артистка-иноагент среди уехавших жить за рубеж после 2022 года, заявил продюсер Сергей Дворцов.

«У неё есть свой зритель, и на неё едут за границу даже из России. На «Би-2» и других артистов так не поедут», — сказал Дворцов news.ru.

По его словам, за корпоратив Земфире предлагали €300 тыс. (26,9 млн рублей).

Ранее в Министерстве юстиции России заявили, что Земфира ведёт антироссийскую политическую деятельность.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.