Помощница Краско прокомментировала сообщения о состоянии актера

Народный артист России Иван Краско не посещал реабилитационный центр, с ним все в порядке, рассказала помощница актера в беседе с телеканалом "360".

"Нет ничего (не случилось. – Прим. ред.). Все в порядке. Все хорошо", – сказала она.

Таким образом она опровергла соответствующую информацию, которая ранее появилась в СМИ. Ее распространил художественный руководитель театра имени Комиссаржевской, в котором служит Краско, Виктор Минков.

Ситуацию также прокомментировал директор артиста Вячеслав Смородинов. Он рассказал, что в начале июня Краско почувствовал себя плохо. У него возникли трудности с глотанием пищи, из-за чего он начал меньше есть. В результате ему потребовалось специальное питание.

Ранее слухи о проведении операции актрисе театра и кино Вере Алентовой опровергла ее дочь, телеведущая Юлия Меньшова. Журналисты утверждали, что звезда фильма "Москва слезам не верит" попала в больницу из-за жалоб в области живота. Врачи якобы нашли у нее новообразование, а затем успешно провели операцию. Однако родственница актрисы подчеркнула, что она прекрасно себя чувствует и ежедневно ходит на работу.