Валерия откровенно высказалась о своем отношении к Иосифу Пригожину

Известная певица опубликовала пост, в котором сказала, что на самом деле думает о своих отношениях с мужем.

Валерия опубликовала пост, в котором сказала, что на самом деле думает о своих отношениях с мужем Иосифом Пригожиным, замуж за которого она вышла ровно 21 год назад.

На своей личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), артистка написала: «Жили-были два человека, а 21 год назад стали одним целым, семьей. Столько дорОг уже вместе пройдено, сколько еще предстоит. Говорят, что можно не сомневаться только в материнской любви, но в нашем случае, если бы я так сказала, это было бы неправдой, потому что нисколько не сомневаюсь в чувствах мужа. Яркий, харизматичный, добрый, заботливый, надёжный, сильный, смешной — его нельзя не любить».

Валерия поблагодарила мужа за то, что он всегда рядом - и с успехом, и любыми проблемами.