Киркорова оставили в больнице еще на месяц

Народный артист России Филипп Киркоров проведет в больнице еще как минимум месяц. Об этом пишет KP.RU.

«Медики говорят, что в больнице Филипп [Киркоров] пробудет как минимум месяц», — приводит издание слова близких исполнителя.

При этом пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заявила, что он уже чувствует себя лучше.

«Проходит лечение в столичной клинике, но постоянно там не находится, приезжает на перевязки», — отметила спикер.

Представительница певца также уточнила, что осложнения у него возникли из-за сахарного диабета.

Ранее хирург Тимур Хайдаров рассказал, что Киркоров может вернуться на сцену через несколько недель.