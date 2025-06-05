«Патентованная лгунья»: муж Кравец трижды пытался сдать приемную дочь в детдом

Муж певицы Алены Кравец Руслан признался, что три раза пытался вернуть приемную дочь Даниэлу в детский дом, после чего решил направить подростка в детскую психиатрию. Об этом он заявил в новом выпуске шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Накануне Даниэла рассказала, что приемный отец поднимал на нее руку, бил ремнем и несколько раз ударил по лицу. Когда у Алены Кравец закончились аргументы в споре с бывшей приемной дочкой, в студии появился Руслан, которому было что ответить. По его словам, он не мог справиться с трудным подростком и применял силу, но не так, как рассказывает сама девушка.

«Это патентованная лгунья! Я 15 лет боролся, чтобы из ребенка сделать нормального человека. Ее четыре раза выгоняли из школы. Она воровала даже у учителей. Знаете, что я услышал, когда пришел разбираться туда? "Такое чудовище нам не нужно"», — вспомнил Руслан реакцию преподавателей.

Мужчина утверждает, что до последнего пытался договориться с девочкой. Он делал все для ее спокойствия — оплачивал репетиторов, врачей, стремился облегчить быт. Руслан закончил свои попытки после очередной серьезной ссоры.

«Три раза пытались вернуть ее в детский дом. На четвертый специалисты посоветовали направить ее в детскую психиатрию. Думали, там придет в себя», — сказал он.

Нелестно о девушке отозвался и водитель семьи. По его словам, он неоднократно слышал от подростка выпады в сторону близких и даже намеки на то, что она хочет избавиться от родителей.

При этом Даниэла осталась благодарна приемному отцу за заботу. По ее словам, Руслану удалось «вложить в нее стержень». Она добавила, что «любила папу, не маму».

Напомним, что о своей судьбе Даниэла рассказала в эфире «Пусть говорят» 3 июня. По словам девушки, сладкое от нее прятали, за «нарушения» били ремнем, а показная роскошь семьи была ли фасадом. Выяснилось, что в 15 лет Кравец вернули девочку в детский дом.