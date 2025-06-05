Суд взыскал с актрисы Эппле долги по налогам и сборам

Суд Москвы взыскал задолженность по налогам с 60-летней актрисы Жанны Эппле. Об этом сообщает РИА Новости.

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Мировой суд Москвы взыскал с актрисы и телеведущей Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы. Сумма долга не уточняется.

Источник утверждает, что в 2023 году актриса была признана банкротом. Арбитражный суд ввел процедуру реализации имущества актрисы.

Сама Жанна не комментировала новость о долгах.

Ранее блогерша Настя Ивлеева погасила все долги перед налоговой после тайной свадьбы. Сумма долга составляла 11 217 613 рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что у певицы Аниты Цой обнаружили долг по налогам в размере 59 тысяч рублей.