Пластика ради хайпа: звезды, решившиеся на операции в прямом эфире

В современном шоу-бизнесе границы между личным и публичным всё чаще стираются. Некоторые знаменитости идут на радикальные шаги, демонстрируя свои пластические операции в прямом эфире. Это не только привлекает внимание, но и становится частью их имиджа. Рассмотрим шесть российских звёзд, которые решились на такие откровенные трансформации.

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1. Евгений Плющенко: операция на позвоночнике в прямом эфире

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оказался в центре внимания после того, как решил продемонстрировать свою операцию на позвоночнике в прямом эфире. После того как один из шурупов, фиксирующих его позвоночник, сломался, Плющенко заявил:

«Второго марта будет операция, будут вытаскивать один из четырех шурупов, который сломан. Я думаю, многие это увидят, потому что я хочу показать, как это будет происходить» — писала звезда спорта в своих соцсетях.

Таким образом Плющенко стремился развеять слухи о симуляции и показать серьезность своей травмы. Операция проходила в медицинском центре в Тель-Авиве под руководством доктора Ильи Пекарского. По словам врача, вмешательство было сложным, но необходимым для восстановления здоровья спортсмена.

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2. Даша Корейка: трансформация в прямом эфире

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Блогер и стример Даша Корейка прошла через серию операций по смене пола, включая удаление кадыка, феминизацию лица и увеличение груди. Все эти процедуры она транслировала в прямом эфире в соцсетях, делая свою трансформацию максимально публичной.

Даша начала трансгендерный переход в конце 2021 года, сменив паспортные данные и пройдя несколько операций. Процесс перехода вызвало широкий общественный резонанс.

3. Галина Данилова: преображение на шоу «На 10 лет моложе»

Актриса Галина Данилова стала героиней программы «На 10 лет моложе», где в течение десяти дней проходила различные процедуры, включая круговую подтяжку лица и установку грудных имплантов. Все этапы ее преображения были показаны в эфире, а сама актриса не скрывала своих эмоций и боли во время восстановления.

Операция длилась два с половиной часа, и Галина хорошо перенесла ее. Однако первые дни после вмешательства стали для актрисы настоящей пыткой, она жаловалась на боли и дискомфорт. В финале проекта зрители увидели преображенную Данилову, которая выглядела значительно моложе своих лет.

4. Кристина Дерябина: пластика под прицелом камер

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Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Дерябина также решилась на пластические операции в прямом эфире. Она открыто делилась своим опытом с подписчиками, показывая процесс и результаты вмешательств.

Кристина не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам для коррекции внешности, включая увеличение губ и коррекцию носа. Своими изменениями она делилась в социальных сетях, вызывая бурные обсуждения среди подписчиков.

Высокий уровень пластической хирургии и стремление к открытости позволяют звездам делиться своими трансформациями с аудиторией. Пластические операции в прямом эфире все чаще становятся инструментом для привлечения внимания и укрепления имиджа.

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