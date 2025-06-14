Светская тусовка за МКАДом: где теперь живут звезды нулевых

В начале 2000-х они блистали на обложках журналов, собирали стадионы и задавали тренды. Сегодня по разным причинам многие из этих звезд сменили шумные столичные квартиры на уединенные дома в Подмосковье. «‎Рамблер» расскажет, где теперь живут кумиры нулевых.

Лидия Федосеева-Шукшина

Заслуженная артистка Лидия Федосеева-Шукшина после долгих лет жизни в центре Москвы переехала в двухкомнатную квартиру за МКАДом. Решение было принято совместно с дочерьми, чтобы обеспечить актрисе более спокойную и комфортную обстановку. Теперь за ней ухаживает помощница, а сама Лидия Николаевна наслаждается тишиной и уединением, необходимыми для восстановления сил.

Никита Ефремов

Актер Никита Ефремов, продолжая актерскую династию, выбрал для жизни дом за МКАДом. Хотя точное местоположение его нового жилья остается тайной, известно, что он приобрел уютный дом с просторной террасой. Ефремов ценит уединение и возможность отдыхать от городской суеты, при этом оставаясь в доступности от театров и съемочных площадок Москвы.

Сергей Зверев

Стилист и певец Сергей Зверев, известный своим экстравагантным стилем, обустроил себе роскошное жилье в Подмосковье. Его особняк отличается изысканным интерьером и просторными комнатами. Зверев часто принимает гостей и проводит светские мероприятия у себя дома, доказывая, что жизнь за МКАДом может быть не менее гламурной.

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Рэпер Гуф

Музыкант Алексей Долматов, известный своей любовью к столичному ритму, неожиданно сменил обстановку и переехал в Апрелевку, расположенную в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Его новый дом стал не только местом отдыха, но и творческой резиденцией. Гуф часто делится в социальных сетях снимками из своего уютного коттеджа, где он проводит время над новыми треками. Когда с Бали приезжает его сын Сэм от брака с Айзой, он останавливается у отца за городом.

Лада Дэнс

Певица Лада Дэнс выбрала для проживания элитный поселок Жуковка, расположенный в Одинцовском районе Подмосковья. Здесь она не только живет, но и ведет бизнес, открыв агентство по подбору персонала. Жуковка славится своей инфраструктурой и близостью к столице, что делает ее привлекательным местом для звезд.

Братья Меладзе

Братья Меладзе — Константин и Валерий — еще в 2013 году приобрели дома в коттеджном поселке «Миллениум Парк», находящемся в 19 километрах от МКАД по Новой Риге. Особняки площадью около 480 квадратных метров расположены на просторных участках и оснащены всеми удобствами для комфортной жизни. Однако последние несколько лет Валерий живет в Испании.

Алена Апина

Певица Алена Апина, известная своими хитами 90-х и 2000-х, также выбрала жизнь за МКАДом. Она приобрела дом в одном из подмосковных поселков. Артистка активно занимается творчеством, записывает новые песни и проводит время с семьей, находя вдохновение в уединении и спокойствии загородной жизни.

В жизни за МКАДом многие знаменитости находят покой, вдохновение и возможность сосредоточиться на важном — будь то семья, творчество или собственное благополучие. Подмосковье с его живописными пейзажами и развитой инфраструктурой становится новым центром светской жизни, где звезды продолжают сиять, пусть и вдали от городского шума.

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