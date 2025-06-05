Стали известны подробности о долгах блогера Ивлеевой

У блогера Анастасии Ивлеевой нет долгов по налогам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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"Ивлеева Анастасия действительно не имеет налоговых задолженностей перед Федеральной налоговой службой", - заявили там. Ивлеева наиболее известна как блогер и бывшая ведущая телепередачи "Орел и решка".

О ее многомиллионных долгах стало известно в конце мая. Журналисты тогда отмечали, что общая сумма задолженности знаменитости составляет 11 217 613 руб.

На тот момент ей были предъявлены и два штрафа за неуплату налоговых отчислений. Позже SHOT утверждал, что задолженность Ивлеевой выросла вдвое, поскольку знаменитость не могла расплатиться с налоговой несколько месяцев. Общая сумма долга, по данным Telegram-канала, увеличилась до 20,9 млн руб.