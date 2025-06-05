Куклачев рассказал о любви кошек к песням SHAMAN

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Народный артист РСФСР, дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что его кошки любят песни исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Его цитирует «Общественная служба новостей».

Куклачев рассказал о любви кошек к песням Shaman
© РИА Новости

Дрессировщик поделился, что очень любит петь, но о музыкальной карьере никогда не задумывался. Он отметил, что в последнее время часто выбирает композиции SHAMAN.

«Вы знаете, удивительное дело: мои кошки обожают его песни, я сам не могу понять, что это за феномен. Теперь я и сам подсел на его творчество», — сказал Куклачев, добавив, что Дронов его «очень вдохновляет и заставляет работать с двойной силой».

Ранее Юрий Куклачев обратился к участникам заседания Совета Федерации России с речью о доброте.