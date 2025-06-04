Ди Каприо спровоцировал слухи о похудении с помощью нашумевшего препарата

Леонардо Ди Каприо спровоцировал слухи о том, что похудел с помощью нашумевшего препарата для диабетиков. Эксперты изучили последние фотографии актёра и обнаружили признаки «Оземпика». Специалисты сравнивали прошлогодние снимки Лео с недавними, сделанными на Каннском кинофестивале в мае, а также кадры от папарацци.

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Так, нутрициолог Крис Бустаманте в разговоре с OK! отметил, что актёр «сдулся» слишком быстро для того, чтобы худеть самостоятельно. Кроме того, у Лео изменился овал лица. Впрочем, специалист не исключает, что после десятилетий безобразного образа жизни смена питания и тренировки могли так повлиять на внешний вид звезды.

«Как ни крути, Ди Каприо выглядит великолепно!» — отметил эксперт.

К слову, после того, как Лео исполнилось 50 лет, он всерьёз взялся за свой внешний вид, Несколько месяцев назад в Сети судачили о том, что он покрасил волосы. Позже инсайдер раскрыл, что актёра подтолкнула к этому молодая возлюбленная.