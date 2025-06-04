СМИ сообщили о расставании Дакоты Джонсона и Криса Мартина

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Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон больше не состоит в отношениях с Крисом Мартином. Как сообщает издание Page Six, этот разрыв стал окончательным для пары.

Время от времени в СМИ появлялась информация о крахе романа двух звезд, однако ни актриса, ни солист Coldplay не давали никаких комментариев. Отмолчались артисты и на этот раз.

Источник передает, что в последний раз пару видели вместе две недели назад. Их сфотографировали в Малибу во время прогулки. До этого Дакота и Крис засветились в Индии, где музыкант давал концерты в составе Coldplay. Тогда возлюбленных видели держащимися за руки.

В марте прошлого года инсайдер сообщил, что артисты были помолвлены, однако вступать в брак не торопились. А в августе поползли очередные слухи о расставании Джонсон и Мартина, но представитель актрисы опроверг их и отметил, что у пары все прекрасно. Тогда же источник сказал: «Конечно, в прошлом у них были проблемы и перерывы в отношениях, но сейчас все отлично. Они оба любят свою карьеру. Они стараются балансировать».

Однако, судя по очередной новости о разрыве, у пары действительно серьезные проблемы, ведь дыма без огня не бывает.