Популярная певица отклонила приглашение Меган Маркл сняться в ее шоу

Звезда кантри-музыки Долли Партон отклонила предложение Меган Маркл сняться в её шоу «С любовью, Меган». Об этом рассказала журналистка Кинси Скофилд в подкасте The Nerve with Maureen Callahan. Многосерийная передача о стиле герцогини Сассекской вышла на Netflix в марте этого года.

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Журналистка рассказала, что команда 79-летней Партон была в ярости, изучив приглашение от Маркл. Они посчитали, что актриса зовёт легенду кантри-музыки для того, чтобы улучшить свою репутацию. В последние годы от Маркл отворачивается всё больше людей, а потому поддержка такой звезды, как Партон, ей бы явно не помешала.

«Они [команда Партон] не хотят рисковать репутацией Долли, её популярностью, связываясь с Меган Маркл. Просьба была направлена лишь на то, чтобы повысить авторитет Меган на том поле, на котором у Долли и так большой авторитет», — заявила Скофилд.

Также она отметила, что Партон много лет остаётся на волне популярности.