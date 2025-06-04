Назван самый успешный из артистов-иноагентов, покинувших Россию

Самые высокие гонорары в Европе среди уехавших из РФ артистов-иноагентов — у Земфиры*. Об этом порталу News.ru рассказал продюсер Сергей Лавров. По словам эксперта, она — уникальный музыкант, ради концерта которой фанаты готовы приехать в другую страну. «Земфира* — артистка уникальная, у неё есть свой зритель, и на неё едут за границу даже из России. На «Би-2» и других артистов так не поедут», — объяснил Лавров высокие заработки певицы.

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Продюсер заявил, что Земфира* не берётся за концерты за гонорар менее 50 тысяч евро (около 4,4 миллиона рублей). По словам Лаврова, артистка может заработать около 300 тысяч евро (26,9 миллиона рублей) даже на корпоративе. Примерно в ту же сумму оценивается концерт на крупных площадках — на 8–10 тысяч зрителей. Для сравнения, «Би-2» могут получить за один концерт в Европе 20 тысяч евро, то есть около 1,8 млн рублей, что несравнимо с их прежними доходами в РФ.

*признана иноагентом в РФ.