Моргенштерн* вышел из рехаба

Известный российский музыкант Моргенштерн* покинул реабилитационный центр после почти пяти месяцев лечения от зависимостей. Об этом рэпер сообщил в своем личном блоге в социальных сетях.

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Он признался, что изначально не воспринимал реабилитацию всерьез и планировал покинуть учреждение уже через месяц.

Музыкант вспомнил, как в январе после концерта в Тайланде он летел в Израиль. В течение 12 часов в воздухе он пил все возможные коктейли «напоследок», чередуя их с таблетками.

— Помню, как в январе лечу после тайского концерта в Израиль. 12 часов в воздухе. Пью по очереди все возможные коктейли «напоследок». Между стаканами — таблетки, чтоб уж по полной «напоследок». В голове мысли: «Заеду на месяц, брошу таблы, сделаю детокс, приду в норму, хайпану на темке и двину дальше», — говорится в публикации.

Однако теперь артист считает, что его план был «наивным», и порадовался результатам. По словам рэпера, вместо того чтобы просто «бросить пить», он начал жить. Вместо того чтобы «прийти в норму», он нашел себя. Он осознал причины своей зависимости и принял решение не употреблять вещества. Он подчеркнул, что пять месяцев — это не срок, а «всего лишь первый маленький шаг. Но самый важный».

Кроме того, артист добавил, что реабилитационный центр стал для него местом, откуда не хочется уезжать. Более того, по его словам, там он впервые за долгое время почувствовал себя дома.

А в апреле общественники попросили снять с Моргенштерна* статус иностранного агента, так как он свел «дьявольскую» татуировку с лица и отправился на лечение в рехаб. Инициаторами выступили общественники из движения «Зов народа».

*Внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ.