Поп-певица Джесси Джей сообщила, что борется с раком груди

Джесси Джей вышла на связь с тревожной новостью. В личном блоге 37-летняя певица рассказала, что ей диагностировали онкологию, а именно рак молочной железы.

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Исполнительница сообщила, что после предстоящего концерта она исчезнет с радаров на некоторое время, чтобы перенести операцию. К счастью для артистки, болезнь была обнаружена на ранней стадии, а это значит, что у нее хорошие шансы на выздоровление.

«Мне диагностировали рак молочной железы на ранней стадии. Я подчеркиваю слово 'ранней». Рак — это отстой в любой форме, но я держусь за это слово «ранний», — поделилась Джей с поклонниками.

Также звезда выразила сочувствие всем тем, кто столкнулся с этим страшным недугом. 'Мое сердце разбивается от того, что люди проходят через все это. Меня это просто убивает», — высказалась Джесси.

«Только что я поделилась чем-то очень личным, что хранила в секрете 9 недель. <…> Но, честно говоря, мне нужно это переварить и поговорить об этом, мне нужна поддержка. Вы любили меня и в хорошие, и в трудные времена. И я не хочу, чтобы сейчас было иначе», — завершила свою речь исполнительница.

Фанаты высказались под ее постом, пожелав скорейшего выздоровления.