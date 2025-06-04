Самойлова и Джиган приобрели заброшенный пансионат

Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.) купили заброшенный участок, чтобы создать там собственную ферму. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам блогера, на участке находится пансионат 80-х годов.

"Экологически чистый район недалеко от Москвы и, как вы поняли, я провожу там все свое свободное время. Большой лес, поросль, несколько аварийных заброшек, выход к реке, полное отсутствие дорог", – отметила супруга рэпера.

Как подчеркнула Самойлова, пока там нет удобств, включая электричество и канализацию, а здания частично разрушены. Однако пара планирует привести приобретенную территорию в порядок.

Блогер рассказала, что ее тянет к деревенско-фермерской истории, о которой она мечтала с детства.

"Я обожаю копаться в земле, обожаю красить, строить, колотить, таскать, косить. Это меня так вдохновляет, вы представить себе не можете", – указала девушка.

Самойлова поделилась, что намерена построить ферму с развлечениями для детей, чистыми продуктами, коровами, курами, козами, енотами, трассами для багги, рыбалкой, баней, бассейном и другим. Кроме того, там она планирует создать пространства для свадеб и праздников. При этом для строительства Самойлова не будет нанимать дизайнеров.

Ранее блогер рассказала, что ее детей забрала полиция в Дубае. В своих социальных сетях Самойлова опубликовала видео, на котором ее наследники стоят с сотрудниками местных правоохранительных органов на пляже.

По словам блогера, дети "раскрыли какое-то незаконное дело". Они привлекли внимание полиции тем, что обнаружили пойманную в сеть рыбу.