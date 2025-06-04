Киба намекнула на отсрочку свадьбы с Лепсом

Девушка пообщалась с подписчиками в соцсетях.

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Популярная блогерша и возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба вновь заставила поклонников гадать о дате свадьбы. В ходе общения с подписчиками в соцсетях девушка дала понять, что торжественное событие может произойти не так скоро, как многие ожидают.

Подписчики в комментариях принялись шутить про время, возраст и намекая на то, что лучше бы поторопиться. Другие наоборот заявили, что спешка в этом деле может сыграть плохую шутку.

«Я бы тоже не спешила», — ответила одна из подписчиц Кибы в комментариях.

Это видео было опубликовано после недавнего сообщения о помолвке пары, которая появляется на мероприятих вместе регулярно. Поклонники отмечают, что Лепс и Киба выглядят счастливыми вместе, но не торопятся узаконить отношения.

Ранее в интервью Киба признавалась, что ценит в отношениях с артистом возможность сохранять личное пространство. Лепс со своей стороны неоднократно подчеркивал, что считает Аврору своей судьбой. Остается только гадать, что стоит за этой фразой — желание насладиться периодом помолвки или более глубокие причины. Поклонники продолжают внимательно следить за отношениями пары, ожидая новых подсказок в соцсетях.