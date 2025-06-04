Шнурова застали за рыбалкой в центре Москвы

52-летний солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров порыбачил в центре Москвы. Кадры, на которых артист сидит с удочкой у реки, опубликовал Peopletalk в Telegram-канале.

Музыкант предстал перед камерой в серых спортивных шортах, черной футболке, солнцезащитных очках и кроссовках. Он сидел на раскладном стуле и держал в руках удочку. С собой у Шнурова был перекус и термос. Поймал ли что-то рокер — неизвестно.

Напомним, что Шнуров неоднократно появлялся на рыбалке в других городах. Например, он рыбачил в Санкт-Петербурге и Мурманской области. При этом в последней музыканта упрекнули в постановке — по мнению рыбаков, у него была не та катушка, а удилище артист держал неуверенно.

Ранее СМИ сообщили, что лидер «Ленинграда» нашел способ легально материться на концертах. Перед концертом в Новосибирске он подписал дополнительное соглашение, по которому вся ответственность за нарушение закона ложится на плечи исполнителя. Штраф, который грозит Шнурову в таком случае — до тысячи рублей.