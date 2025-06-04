Дом на Мальте и муж-ливанец: как сложилась жизнь единственной дочери Михаила Задорнова
Когда известному российскому юмористу Михаилу Задорнову было 42 года, на свет появилась его дочь Елена, которая стала единственным ребенком юмориста. Сейчас ей уже 35 лет, и, хотя сатирика уже нет в живых, Елена о своем отце не забывает, при этом она ведет непубличную жизнь. Как сложилась судьба Елены Задорновой — в материале «Вечерней Москвы».
Двойная жизнь отца
Первой женой Задорнова была дочь известного латвийского политика Велта Калнберзин, с которой он познакомился еще в школе, где они оба учились. Сначала у них были только дружеские отношения, они поступили в один вуз, и со временем дружба переросла в роман. Задорнов и Калнберзин поженились в 1971 году. Оба супруга решили посвящать много времени карьере, поэтому детей они так и не завели.
В 1984 году Задорнов познакомился с одной из своих ярых поклонниц — Еленой Бомбиной, которая была младше него на 15 лет. Общение постепенно переросло в роман, поэтому комик решился честно рассказать об этом своей супруге, но на удивление она приняла это спокойно и позволила ему встречаться с Бомбиной и дальше. С тех пор Задорнов стал вести двойную жизнь: в Москве жила его официальна супруга Велта, а в Риге — возлюбленная Елена.
Однако в 1990 году Бомбина родила от юмориста дочь, которую тоже назвали Еленой, в честь матери комика. Несмотря на это, Задорнов не развелся с женой, а просто чаще стал приезжать в Ригу к возлюбленной и дочери. Михаил очень любил девочку, и между ними возникла крепкая эмоциональная связь. Сатирик прививал ей любовь к литературе и искусству, возил в разные страны и всячески занимался ее развитием.
Переезд на Мальту
В детстве Елена увлекалась КВН и мечтала быть актрисой. Отец ей помог поступить в ГИТИС. Однако, проучившись недолгий срок, она поняла, что это не ее, и бросила учебу. Затем Задорнова переехала на Мальту, где заботливый отец купил ей дом. Она поступила в местный университет и благополучно получила специальность антрополога и социолога. В кино Елена появилась всего один раз — в эпизодической роли в фильме «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка», которую в 2019 году сняли по сценарию ее покойного отца.
Выбор нового места жительства девушка объяснила тем, что ее родная Рига — город на берегу моря, и она не могла бы жить там, где моря нет. Там Задорнова занималась организацией праздников, писала стихи и создавала картины, некоторые из которых попадали на европейские выставки. В мае 2020 года девушка раскрыла, что встречается с актером Игорем Скрипко, который внешне похож на молодого Задорнова. Позже выяснилось, что они расстались.
Смерть отца
Хоть Елена поначалу и не задавала лишних вопросов по поводу отношений своих родителей, ее все же задевало, когда в прессе ее называли «внебрачной дочерью». Когда она прямо об этом сказала, то Задорнов в 2009 году принял решение развестись с Велтой и узаконить свои отношения с Еленой Бомбиной.
В 2016 году у сатирика диагностировали рак мозга. Бороться с недугом артисту помогали и дочь, и жена Елена, и даже бывшая супруга. Ухаживая за умирающим Задорновым, три главные женщины в его жизни смогли сблизиться. Разногласий между ними не возникло и после его кончины: он заранее позаботился о разделении наследства между дочерью, женой и бывшей супругой. 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет Михаил Задорнов скончался.
Мама троих детей
На Мальте Задорнова познакомилась с ливанцем по имени Али Тартузи во время празднования Нового года. Елена поделилась, что мужчина привлек ее своим костюмом Деда Мороза. Позже Али и Елена поженились. У них родились три дочери — в 2022, 2023 и 2024 годах. Старшую зовут Алиена, а имена младших детей родители пока утаивают.
Задорнова счастливо живет семейной жизнью, о чем часто рассказывает в своих социальных сетях, публикуя фотографии с мужем и детьми. Елена не забывает и своего отца, регулярно посвящая ему стихи, в которых выражает признательность за все, что он сделал и как родитель, и как юморист.