Мать комика Александра Реввы Любовь Рачеева рассказала kp.ru, что последние 20 лет не общалась с сыном, в том числе потому, что у нее не сложились отношения с невесткой. По словам женщины, недавно она помирилась с комиком. Это произошло после кончины его отчима в начале мая. Тогда Ревва связался с ней и поддержал. Рачеева призналась, что ей самой нужны операции на сердце и на бедре.

Шоумен Александр Ревва выступает на творческом вечере Андрея Губина в рамках музыкального фестиваля «Новая волна 2024». Сочи, Россия. 23 августа 2024 г. © Picvario/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

"Саша, когда узнал, какие у меня проблемы, позвонил телеведущей Елене Малышевой. Теперь она мне помогает, консультирует", - сообщила мать комика.

Она добавила, что сейчас постоянно общается с сыном и надеется увидеться с внучками. В конце мая Ревва, попавший в немилость к россиянам после критики СВО, принял российское гражданство. Отец родившегося в Донецке артиста, комментируя получение сыном нового паспорта, назвал его метания между Россией и Украиной "глупостью человеческой".