Боня объяснила, почему ее обвинили в пропаганде наркотиков

Телеведущая Виктория Боня выступила с официальным комментарием по поводу информации о составлении на нее административного протокола за пропаганду наркотиков.

«Сейчас везде все носятся с этой новостью. Ко мне это не имеет никакого отношения», — написала Боня в своем telegram-канале.

По словам телеведущей, ситуация возникла из-за доменного имени, которое ранее ей принадлежало. После того как она перестала пользоваться этим доменом, его выкупили другие лица и разместили на нем незаконный контент.

Ранее в отношении блогера Виктории Бони был оформлен административный протокол по обвинению в пропаганде наркотических средств с использованием сети Интернет. Информацию об этом предоставили представители судебных органов.