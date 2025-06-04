Житинкин опроверг, что Федор Лукьянов — внебрачный сын Ширвиндта

Театральный режиссер Андрей Житинкин опроверг, что у Александра Ширвиндта был внебрачный сын — известный тележурналист Федор Лукьянов. Как сообщает Starhit, он считает, что подобного в принципе быть не может, поскольку худрук Театра сатиры был верен жене.

Напомним, что Ширвиндт умер 15 марта 2024 года. После этого сразу несколько артистов заявили о родстве худрука и тележурналиста. В частности, об этом сказали Юрий Назаров и Наталья Селезнева. Последняя заявляла, что супруга режиссера Наталья Белоусова не то, что не приняла мальчика, но и пыталась оградить мужа от него. Житинкин со скепсисом относится к подобным заявлениям.

«Актриса Наталья Селезнева очень внушаема, тут есть доля ее актерского переживания. Я общался с Ширвиндтом много лет и никогда об этом не слышал. Тем более я всегда наблюдал их отношения с Таточкой (Натальей Белоусовой, — прим. ред.) и мне казалось, что ему больше никто и не нужен», — прокомментировал эту информацию режиссер.

Сам Лукьянов отказался комментировать слухи. Кроме того, в завещании Ширвиндта, на которое ссылается Starhit, нет имени журналиста — наследство должно перейти близким родственникам — жене, законному сыну Михаилу, внукам и правнукам.