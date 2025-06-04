Вдова Левкина высказалась о наследстве

Владимир Левкин умер 17 ноября 2024 года. Артист больше 20 лет боролся с онкологическим заболеванием. После похорон "нанайца" прошло шесть месяцев. Наступило время его вдове Марине вступать в наследство.

"Скоро буду встречаться с нотариусом, от которого и узнаю, что меня ждет: это может быть и плюс, а может быть и минус", - сообщила вдова Владимира Левкина.

Для Марины сейчас важна каждая копейка, ведь она хочет к годовщине смерти артиста установить на его могиле, что на Троекуровском кладбище, достойный памятник. У вдовы уже есть вариант, как должен будет выглядеть монумент.

"Это не будет надгробная плита, потому что Володя этого всего боялся и не хотел. А будет некий народный арт-объект из груды камней, причем их число будет все время расти, поскольку каждый человек, приходя к Володе, сможет принести тоже камушек. Пока будут лежать эти камни и пока будет расти их число, будет жива и память о Левкине. Будет на могиле и гитара, потому что Володя жить без нее не мог", - рассказала Левкина "Миру новостей".

Марина никак не может смириться с уходом бывшего солиста группы "На-На". Она сообщила, что все его вещи сложила в подвале, куда периодически спускается. Там она открывает коробки, снова чувствует запах любимого мужа, обнимает его вещи и предается воспоминаниям.